Канберра, 24 мая, 2022, 10:02 — ИА Регнум. 24 мая министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса подтвердило, что местный житель штата стал пятым гражданином Австралии, умершим от японского энцефалита в текущем году. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Мужчина на седьмом десятке жизни заразился этой болезнью в начале марта. 20 мая он скончался в больнице AlburyBaseHospital, говорится в сообщении министерства здравоохранения Нового Южного Уэльса.

За последний год в штате японским энцефалитом заразились 13 человек, двое из которых умерли.

К людям, подвергающимся более высокому риску заражения, относят работников сферы свиноводства, перевозки животных, ветеринаров и лиц, занимающихся отловом животных и комаров в научных целях.