Ростов-на-Дону, 24 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. О прибытии в Россию более 13 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины информирует 24 мая пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области неподалёку от пунктов пропуска Матвеев Курган и Весело-Вознесенка развернуты мобильные городки жизнеобеспечения. Эвакуация жителей Донбасса была объявлена вечером 18 февраля. С 19 февраля в Ростовской области действует режим ЧС. Особый режим введён в ряде других регионов России.