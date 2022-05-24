Канберра, 24 мая, 2022, 10:01 — ИА Регнум. 23 мая премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн заявил, что бывший министр обороны Австралии Питер Даттон не может стать новым лидером Либеральной партии, поскольку этому мешают его умственные способности и ястребиные взгляды в отношении Китая. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Сейчас Даттон является одним из главных претендентов, чтобы возглавить Либеральную партию после того, как ее лидер и бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон проиграл на выборах и заявил о своем уходе с высшего партийного поста.

24 мая за Даттона вступился один из видных функционеров Национальной партии Австралии Дэвид Литтлпрауд, который опроверг слова Макгоуэна, назвавшего бывшего министра обороны «экстремистом», который «совершенно чужд современной Австралии».

«Я не думаю, что он прав», — сказал Литтлпрауд в интервью Nine News, назвав комментарии Макгоуэна «печальными» и «ненужными».