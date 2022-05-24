* запрещённая в России организация

Кабул, 24 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Талибан»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

«Фронт Азадеган» в Афганистане вновь заявил, что нападение на церемонию памяти муллы Ахтара Мансура было спланировано фронтом и не имеет никакого отношения к террористической группировке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство «Шафакна».

«Городские партизаны «Фронта Азадеган» в воскресенье, 22 мая, уничтожили несколько лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 15-м округе Кабула возле отеля «Эстекляль» в результате заранее спланированного взрыва бомбы», — говорится в заявлении фронта.

Также отмечается, что бомба была взорвана вскоре после полудня перед отелем «Эстекляль» во время церемонии, приуроченной к шестой годовщине гибели бывшего лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Ахтара Мансура.

В то же время ответственность за взрыв взяло на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но фронт заявил, что взрыв был делом рук городских партизан. Они заложили большое количество взрывчатки в автомобиль, принадлежащий талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что привело к их тяжёлым потерям.

Фронт подчёркивает, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это одно и то же, и отличаются друг от друга только флагом.

По мнению фронта, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), преувеличивая значение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотят привлечь помощь международного сообщества и показать, что против этой группировки нет никаких политических или военных средств, кроме «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).