Ярославль, 24 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Ярославле власти не намерены возобновлять отопительный сезон из-за наступивших холодов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в мэрии города.

Батарея

Отопительный сезон в Ярославле завершился с 16 мая. Однако спустя несколько дней погода снова испортилась — утром 24 мая в регионе шёл снег, до этого несколько дней были дожди и невысокая температура. Жители в социальных сетях просят вернуть тепло в дома. Однако этого не произойдёт.

«Подключать отопление не будут. В настоящее время уже начались гидравлические работы», — коротко прокомментировал власти сложившуюся ситуацию.

Между тем, в некоторых районах города уже начались отключения горячей воды.