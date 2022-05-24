Владивосток, , 09:58 — REGNUM Вынужденные переселенцы с Украины и из республик Донбасса проявляют высокую заинтересованность в получении земли по программе «дальневосточный гектар» для занятия фермерством. Об этом 24 мая рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Дальневосточный гектар Надальнийвосток.рф

Как указал Чекунков, слова которого приводит РИА Новости, прибывшие на Дальний восток беженцы уже получили статус временного убежища и в МВД находятся документы на оформление их статуса в качестве участников государственной программы по переселению соотечественников.

«Этот статус дает привилегии, в частности, возможность получить «дальневосточный гектар». Заинтересованность высокая, потому что многие люди жили в индивидуальных домах с приусадебными участками, знают и умеют заниматься сельским хозяйством и заинтересованы в том, чтобы развивать фермерские проекты. Будем их поддерживать», — заявил министр.

Также он отметил, что на данный момент несколько прибывших в Приморье семей уже провели предметное обсуждение перспектив развития фермерского хозяйства в рамках программы «дальневосточный гектар». При этом Чекунков указал, что во время формирования групп в Таганроге и Ростове-на-Дону беженцам разъясняют условия участия в этой программе.

Отметим, в общей сложности в Хабаровский край, Приморье, Приамурье, Камчатку и Магаданскую область на данный момент прибыли порядка 1 тысячи вынужденных переселенцев с Украины и из республик Донбасса.