Канберра, 24 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Австралии все чаще раздаются призывы к тому, чтобы больше предприятий предлагали женщинам отпуск во время месячных. Об этом 24 мая сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Некоторые руководители предприятий уже согласились с такой политикой, и профсоюзы также поднимают этот вопрос во время переговоров с работодателями.

Журналисты отмечают, что дискуссия в Австралии активизировалась на фоне сообщений, согласно которым Испания станет первой европейской страной, закрепившей на законодательном уровне возможность брать оплачиваемый отпуск во время менструального цикла.

Профессор Сиднейского университета Элизабет Хилл в свою очередь считает, что менструальный отпуск является приемлемой практикой.

«Многие аргументы против менструального отпуска такие же, как и многие аргументы против декретного отпуска … Но сейчас нет никого, кто стал бы выдвигать аргументы против отпуска по уходу за ребенком», — сказала Хилл в интервью Nine News.