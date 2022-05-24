Краснокутский район, Саратовская область, 24 мая 2022, 09:57 — REGNUM Жительницу Краснокутского района Саратовской области подозревают в мошенничестве. Женщина может быть причастна к четырем фактам противоправной деятельности, сообщает ГУ МВД России по региону.
Предполагается, что 30-летняя сотрудница кредитно-финансовой организации оформляла кредиты на бывших клиентов, используя имеющиеся в банковской базе их персональные данные. Общая сумма ущерба составила около 450 тыс. рублей.
По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.
Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове задержали юристов по подозрению в мошенничестве.
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