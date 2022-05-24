Москва, , 10:07 — REGNUM Министерство внутренних дел России с начала года запретило почти 64 тыс. иностранных граждан въезжать в страну. Это на 12 тыс. меньше, чем за тот же период прошлого года, следует из сводки показателей миграционной ситуации.

Многофункциональный миграционный центр (с) Пресс-служба правительства Калужской области

С января по апрель 2021 года включительно въезд запретили более чем 76 тыс. иностранцев.

«За январь–апрель 2022 года направлено представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Российскую Федерацию — 63 951», — приводит ТАСС данные из материалов ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВД отменило ограничения на въезд в Россию для более чем 3 тыс. граждан Украины, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.

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