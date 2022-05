Монреаль, Канада, , 09:56 — REGNUM Оказалось, что канадская студия Eidos Montreal (Deus Ex, Guardians of the Galaxy) участвовала в разработке ранней версии игры Final Fantasy XV. Об этом 24 мая пишет издание PC Gamer.

Final Fantasy XV Кадр из трейлера игры

Арт-директор студии Джонатан Жак-Беллетт рассказал, что компания Square Enix доверила работу над Final Fantasy XV им, однако позже всё-таки «вернула игру в Японию». По словам разработчика, это было большой ошибкой, так как у Eidos Montreal получалось нечто «очень крутое».

Добавим, что итоговую версию Final Fantasy XV разработала и выпустила сама Square Enix. Релиз игры состоялся в 2016 году.

