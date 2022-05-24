Москва, 24 мая, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Котировки биткоина (BTC) топчутся на одном месте уже более недели после резкого снижения, в ходе которого главная криптовалюта в моменте подешевела до $24,50 тыс., заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

(сс) geralt Криптовалюта

«Тогда цены быстро отскочили к $27 тысячам, вследствие чего на дневном графике образовался шип.

Подобные отметки становятся местом притяжения для цен: спекулянты, вероятнее всего, захотят посмотреть на то как отреагирует цена после возвращения к данному уровню и только в случае сильной реакции подключаться к покупкам.

Смягчилась ситуация и на фондовом рынке, с которым сильно коррелирует криптовалютный. Это стало возможным благодаря снижению числа инфицированных в Китае до двухмесячных минимумов и заявлениям представителей ФРС о снижении процентной ставки уже в 2023 году в случае победы над инфляцией.

Вряд ли кто-то сомневается в том, что в случае появления проблем в американской экономике, о которых часто говорят в последнее время, ФРС США будет действовать в том числе путем смягчения монетарной политики, как это было совсем недавно.

Вследствие чего, мало кто ожидает глубокого падения рынка, ведь память о том как стимулы регулятора подстегнули рынок все еще свежа.

Весь вопрос в том как высоко будут подняты значения процентной ставки. Согласно прогнозам, они может достигнуть отметки в 3,5% к концу года, а значит нас еще ждут новые ужесточения денежно-кредитной политики.

Венчурные инвесторы по-прежнему продолжают вливать деньги в перспективные проекты, связанные с криптовалютой.

Причем, не только в чисто блокчейновые: $15 млн для Azra Games и $15 млн для Seed Club, но и инфраструктурные, например, криптобиржа Coins. ph привлекла $30 млн. Иными словами, причин для траура по рынку пока нет», — считает эксперт.

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