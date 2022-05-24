Спас-Деменск, Калужская область, , 10:31 — REGNUM В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Спас-Деменска. Мужчина подозревается в незаконном лишении свободы своей матери и применении насилия в отношении представителя власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Калужское региональное следственное управление СК России

По версии следствия, 21 мая подозреваемый избил свою мать и насильно спустил ее в погреб. Эти действия мужчина совершал с ножом в руке, используя его в качестве оружия. Затем он закрыл люк погреба на щеколду снаружи и забил гвоздем. В погребе женщина находилось ночь и следующий день до момента её освобождения сотрудниками полиции. При задержании подозреваемый угрожал полицейским ножом, молотком и лопатой, высказывал угрозы убийством, а затем ударил одного из сотрудников штыком лопаты.

Подозреваемый задержан. Судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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