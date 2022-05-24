Москва, 24 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Общенациональный бренд «Сделано в России», объединяющий по всему миру тех, кто гордится тем, что он из России, и тем, что производят российские компании, в нынешних условиях будет еще более актуализирован. Это соответствует задачам сразу двух нацпроектов — «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Цитата с сайта exportcenter.ru Общенациональный бренд «Сделано в России»

В поддержку перезапуска данного проекта 23 мая высказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с женщинами-экспортерами в верхней палате парламента. Подробности сообщает пресс-центр платформы exportcenter.ru.

«Логотип бренда «Сделано в России» — «птичка», которая за пять лет своего существования стала талисманом для отечественных предпринимателей, которые покоряют мир своими товарами и услугами. Сегодня в России производят уникальную продукцию, которая востребована во всех уголках мира и которую зачастую нельзя заменить.

Бизнес видит возможности развития и продвижения продукции как в России, так и на новых рынках. Именно поэтому Российский экспортный центр как ведущий институт развития, который оказывает поддержку бизнес-сообществу в решении экспортных задач и задач, связанных с импортом в части импортозамещения западной продукции, начал процесс репозиционирования бренда «Сделано в России», — пояснила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

«Хочется, чтобы «птичка» высоко летала», — высказала пожелание Валентина Матвиенко.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM напомнил, что в России уже есть целая хроника под названием «Сделано в России», где рассказывается об успешных кейсах импортозамещения, которые находятся на разных стадиях развития. Отвечая на вопрос: «Как расценивать слова тех, кто считает, что программа импортозамещения в России полностью провалена?», он пояснил:

«В нынешних условиях импортозамещение является стратегической задачей правительства. Этот процесс требует высокого качества государственного управления (планирование, проектирование). Мне кажется, что сейчас (учитывая, что многие направления провалены) ещё важно ввести персональную ответственность и контроль за теми или иными треками и отраслями, которые отстают от заданных показателей. В этом плане наша страна сделала правильный шаг, потому что мы составили конкретный портфель таких проектов — ядро основного импортозамещения — и как раз по этим направлениям работаем.

На самом деле есть множество примеров успешной реализации проектов по импортозамещению. К примеру, на Камчатке стали выпускать безалкогольные и различные тонизирующие напитки, они могут заместить те, которые ушли с российского рынка. Опять же, на Дальнем Востоке запустили завод по производству капсюльного рыбьего жира («Омега-3»).

В Красноярске в нынешних условиях на производственной площадке собирают первый троллейбус. Такая же история — с производством наших отечественных электроколясок для людей с ограниченными возможностями. В Тольятти как раз занимаются проектированием и серийным выпуском таких изделий. Во Владимире (»Муроммашзавод») производят испытания гидроусилителя руля.

Исходя из этого, на мой взгляд, важно, чтобы в стратегических отраслях, например, таких как авиастроение, станкостроение, мы действительно в кратчайшие сроки смогли полностью обеспечить свою независимость от иностранных комплектующих.

И понятно, что сейчас правительство будет ориентировано на то, чтобы предоставлять всевозможные льготы и субсидии для отечественного бизнеса, который готов в кратчайшие сроки заменить иностранных производителей. Последние, конечно, в нашей стране очень сильно окопались и, прямо скажем, создали зависимость от своей продукции».

Общенациональный бренд «Сделано в России» объединяет под своим «зонтом» отечественные компании, создающие продукцию, которой можно гордиться. Теперь он станет единой платформой для бизнеса. При этом речь идет о продвижении «зонтичного» бренда, а не каждой продукции в отдельности. Таким образом, каждый участник будет извлекать преимущества из активности другого, делая при этом свой вклад.

Для компаний это не только имиджевая и информационная поддержка, но и преференции, которые помогут развивать бизнес в России и за ее пределами, новые потребители на внутреннем и внешних рынках, возможность начать продажи через павильоны за границей.

Как сообщало ИА REGNUM, нацропект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

Выйти на международные рынки отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще благодаря совершенствованию законодательства, консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства, а также нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

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