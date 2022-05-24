Багдад, , 09:59 — REGNUM Военная база «Виктория», расположенная на территории международного аэропорта Багдада, подверглась атаке беспилотника. Об этом сообщает Al-Sumariya.

Американцы в Ираке The U.S. Army

По данным журналистов, утром во вторник, 24 мая, в районе базы был замечен беспилотник-камикадзе. Вслед за этим начала работу система противовоздушной обороны базы.

В аэропорту Багдада на протяжении долгого времени звучали сирены. Официальные источники ситуацию не комментируют. О потерях или пострадавших в результате нападения не сообщается.

Предположительно, за нападением стоит одна из группировок, члены которой выступают против присутствия американских войск на территории Ирака.