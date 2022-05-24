Мельбурн, Австралия, 24 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Депутат законодательного собрания Виктории (юго-восток Австралии) Берни Финн был исключен из Либеральной партии Виктории через несколько недель после того, как он выразил свое непримиримое отношение к проведению абортов. Об этом 24 мая сообщил телеканал Nine News.

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Его коллеги по Либеральной партии утром 24 мая проголосовали за его отстранение. Финн посетить собрание фракции отказался.

Теперь депутат будет считаться независимым.

Лидер оппозиции Мэтью Гай заявил, что членство Финна в Либеральной партии «прекращено».

«Партии это решение далось нелегко», — сказал он журналистам.