Феодосия, Крым, , 09:55 — REGNUM Конфликт между преподавателем и учеником школе-интернате для детей с нарушениями слуха в Феодосии стал предметом проверки следственных органов, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

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Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в ходе конфликта между заместителем директора по воспитательной ГБОУ РК «Феодосийская специальная школа-интернат» и учеником мужчина применил насилие в отношении подростка.

«В рамках проверки будет дана оценка действиям педагогического состава образовательного учреждения, обстановке в классе и семье, где воспитывается подросток», — уточнили в СК.

Проверка находится на контроле руководства ГСУ СКР по Крыму и Севастополю, по её результатам будет принято процессуальное решение.