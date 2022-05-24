Донецк, 24 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике эвакуировали почти 350 человек, в том числе 24 ребенка. Об этом 24 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Никита Третьяков ИА REGNUM Эвакуация гражданских

«За минувшие сутки, с 08:00 23 мая до 08:00 24 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 346 человек, включая 24 ребенка», — говорится в телеграм-канале штаба.

По данным ведомства, всего с 5 марта в Безыменное были эвакуированы 35 850 человек.