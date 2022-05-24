Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Президент США Джо Байден подтвердил приверженность Вашингтона миру и стабильности своим заявлением о готовности к военной защите Тайваня. Об этом американский министр обороны Ллойд Остин заявил 23 мая на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы Запада, координирующей оказание военной помощи Украине.

По словам Остина, Байден продемонстрировал, что американская политика «одного Китая» не изменилась.

«Он подтвердил эту политику, а также нашу приверженность миру и стабильности в Тайваньском проливе», — сказал глава Пентагона.

Остина попросили уточнить, означает ли высказывание Байдена, что США обязуются направить войска для защиты Тайваня при необходимости. Президент ясно изложил тот факт, что политика не изменилась, повторил Остин.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден 23 мая в ходе дальневосточного турне заявил, что США готовы военным путём защищать Тайвань, если потребуется. Пекин в связи с этим выразил решительный протест.

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