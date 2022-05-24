Канберра, 24 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. 24 мая новый премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз и его британский коллега Борис Джонсон обсудили расширение пакта безопасности AUKUS, который две страны, а также США заключили в сентябре 2021 года. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Австралия

Переговоры двух лидеров состоялись в свете поездки Альбаниза в Токио на саммит Четырехстороннего диалога по безопасности.

Сообщается, что Альбаниз выразил сильную поддержку лейбористской партии по поводу соглашения AUKUS.

Как отметили на Даунинг-стрит, премьер-министр Джонсон предложил расширить действие пакта на другие сферы.

«Обсуждая пакт AUKUS, лидеры полностью согласились с его жизненной важностью и всеобъемлющими возможностями, которые он предоставляет … Премьер-министр [Великобритании] сказал, что, по его мнению, стороны могли бы пойти дальше в других областях, где обе страны могли бы сотрудничать на благо всего мира», — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Великобритании.