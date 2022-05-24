Ростов-на-Дону, , 09:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону День славянской письменности и культуры отметят хоровым концертом, а также марш-парадом духовых оркестров. Он состоится на Соборной площади 24 мая, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Ростов-на-Дону Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обращение к вековым культурно-историческим истокам является основой духовного возрождения России. Поэтому особое значение День славянской письменности и культуры имеет для воспитания подрастающего поколения, приобщения молодых людей к нашим исконным ценностям», — подчеркнул первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

На сцене выступят лучшие творческие коллективы и солисты Ростовской области. Музыканты исполнят лучшие образцы духовой, русской классической музыки. В рамках мероприятия пройдут выставка работ ремесленников и мастеров прикладного искусства, экскурсия «Соборная площадь. Исторические вехи и православная вера».

Запланирован марш-парад духовых оркестров, посвященный 85-летию со дня основания Ростовской области, с участием донских кадет, военных оркестров штаба Южного военного округа, сводного детского духового оркестра учреждений дополнительного образования Ростова-на-Дону.