Канберра, 24 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. 24 мая 2022 года в Южной Австралии было отменено чрезвычайное положение, которое действовало в штате в течение 793 дней из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает телеканал NineNews.

St. Johann Карта Австралии с подписями штатов

Премьер-министр штата Питер Малинаускас объявил на пресс-конференции, что чрезвычайное положение официально перестало действовать 24 мая после полудня по местному времени.

«Это исторический день», — сказал он.

Малинаускас также отметил, что второй по продолжительности режим чрезвычайного положения действовал в Южной Австралии всего 11 дней из-за сильных дождей и наводнений на севере штата в начале этого года.

Новые поправки к закону «Об общественном здравоохранении» предполагают, что новые ковид-ограничения в регионе не могут быть введены заново, их можно только постепенно отменять.