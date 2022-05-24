Пермь, 24 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Пермь в 2023 году, в свой 300-летний юбилей, примет финал Всероссийского фестиваля студенческой весны — одного из самых ярких ежегодных событий для талантливых учащихся вузов России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пермского края.

Studvesna.info Эмблема фестиваля «Российская студенческая весна»

На церемонии закрытия фестиваля в Самаре 23 мая кубок передали губернатору Прикамья Дмитрию Махонину.

«В России живет самая талантливая молодежь, поэтому у нашей страны большое будущее. Рад, что в следующем году фестиваль пройдет в Пермском крае. Пермь будет праздновать 300-летие, приглашаем вас к нам на юбилей и на ХХХI Студвесну», — подчеркнул в своем телеграм-канале глава Пермского края.

Напомним, в 2023 году Пермь отметил 300-летие. В этом же году отмечается 65-летие Пермской студвесны. Примечательно, что Пермь уже дважды принимала Всероссийскую студенческую весну — в 2005 и 2019 годах.