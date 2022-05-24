Тирасполь, , 09:51 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) задержали 46-летнего жителя Кишинёва Александра Д., подозреваемого в совершении диверсии в военкомате в Тирасполе. Об этом сообщает пресс-служба ПМР.

Приднестровье. Тирасполь Дмитрий Синица © ИА REGNUM

«Установлено, что гражданин республики Молдавия по заданию лица, связанного с одной из молдавских силовых структур, осуществлял диверсионно-террористическую деятельность на территории ПМР в ущерб безопасности нашего государства», — говорится в сообщении.

По версии следователей, подозреваемому сначала якобы поручили сфотографировать военкомат, а также сделать видеосъёмку внутри здания, что он перепоручил тираспольцу. Александр Д. сообщил, что его заставили пойти на правонарушение, поймав с наркотиками, а деньги он получал только «на бензин».

Подозреваемый также рассказал, что поджигать военкомат он отправился 13 мая с подельником. Они накануне приготовили несколько бутылок с зажигательной смесью, одну из которых испытали по дороге. По словам задержанного, то, что они остановились недалеко от нефтехранилища, было случайностью, поджигать этот объект не собирались. От бутылки загорелась сухая трава, которую в последствии потушили сотрудники нефтехранилища.

Как сообщил Александр Д., «заказчик» остался недоволен, тем, как был осуществлен поджог военкомата. Тогда огонь быстро потушили, он почти не нанёс никакого вреда.

Задержали подозреваемого 18 мая, когда он приехал в Приднестровье к сожительнице. Также сообщается, что задержаны и его предполагаемые сообщники.

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