Махмудраки, Афганистан, 24 мая 2022, 09:51 — REGNUM В афганской провинции Каписа силы Фронта национального сопротивления атаковали здание тюрьмы в уезде Кохистан Хеза Авай. Об этом сообщает газета «8 Собх».
По данным источников, в результате нападения погибли трое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также подтвердили вооружённые столкновения в районе.
Абдул Матин Саид, начальник полиции уезда, заявил, что в результате столкновения не было жертв или материального ущерба.
Фронт национального сопротивления также пока не сделал официальных заявлений.