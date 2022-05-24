* талибов — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, 24 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В афганской провинции Каписа силы Фронта национального сопротивления атаковали здание тюрьмы в уезде Кохистан Хеза Авай. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

По данным источников, в результате нападения погибли трое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также подтвердили вооружённые столкновения в районе.

Абдул Матин Саид, начальник полиции уезда, заявил, что в результате столкновения не было жертв или материального ущерба.

Фронт национального сопротивления также пока не сделал официальных заявлений.