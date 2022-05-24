Фролово, Волгоградская область, , 09:56 — REGNUM Гражданин Республики Таджикистан, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, приговорён к длительному сроку заключения во Фролово Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчина, не имеющий регистрации на территории РФ, в начале 2021 года неоднократно насиловал детей своей сожительницы. В судебном заседании злоумышленник отказался от дачи показаний, заявив, что все потерпевшие и свидетели оговаривают его по неизвестным ему причинам.

Фроловский городской суд 23 мая назначил иностранцу 15 лет заключения в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё может быть обжалован.