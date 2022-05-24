Канберра, 24 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В настоящее время в Австралии рекордными темпами растет число случаев заболевания сезонным гриппом. Власти Нового Южного Уэльса, самого населенного штата страны, уже предупредили, что больницы в регионе перегружены. Об этом 24 мая сообщил телеканал Nine News.

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Число случаев заболевания гриппом в штате быстро растет и приближается к 15 000, при этом 3 349 человек уже обратились в отделения неотложной помощи местных больниц.

По словам министра здравоохранения Нового Южного Уэльса Брэда Хаззарда, высокий уровень заболеваемости COVID-19, всплеск заболевших гриппом и медработников, отправленных в отпуск по болезни, увеличили нагрузку на местную систему здравоохранения.

«Минздрав Нового Южного Уэльса уже несколько месяцев предупреждает о вероятности наступления сезона ужасного гриппа», — сказал Хаззард на пресс-конференции.