Канберра, 24 мая 2022, 10:05 — REGNUM В настоящее время в Австралии стремительно растут цены не бензин. Однако вскоре новое лейбористское правительство столкнется с еще более высокими ценами на топливо, поскольку осенью в стране прекратит действовать снижение налогов, которое проводил предыдущий кабинет министров во главе со Скоттом Моррисоном. Об этом 24 мая сообщил телеканал Nine News.
Снижение акциза, которое снизило налог на каждый литр топлива с 44,2 цента до 22,1 цента, истекает 28 сентября. Новый премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз уже согласился с этим обязательством, которое было разработано тогдашним федеральным казначеем Джошом Фриденбергом.
Так, если автомобилист заправляет 40-литровый топливный бак, то сейчас он экономит около 10 долларов. За все шесть месяцев, в течение которого действует снижение акциза, он оставит у себя в кошельке примерно 250 долларов.
В появившейся 23 мая аналитической записке главного экономиста компании CommSec Крейга Джеймса говорится, что цены на бензин «скорее всего вернутся к рекордным уровням».