Канберра, 24 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В настоящее время в Австралии стремительно растут цены на бензин. Однако вскоре новое лейбористское правительство столкнется с еще более высокими ценами на топливо, поскольку осенью в стране прекратит действовать снижение налогов, которое проводил предыдущий кабинет министров во главе со Скоттом Моррисоном. Об этом 24 мая сообщил телеканал Nine News.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Снижение акциза, которое снизило налог на каждый литр топлива с 44,2 цента до 22,1 цента, истекает 28 сентября. Новый премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз уже согласился с этим обязательством, которое было разработано тогдашним федеральным казначеем Джошом Фриденбергом.

Так, если автомобилист заправляет 40-литровый топливный бак, то сейчас он экономит около 10 долларов. За все шесть месяцев, в течение которого действует снижение акциза, он оставит у себя в кошельке примерно 250 долларов.

В появившейся 23 мая аналитической записке главного экономиста компании CommSec Крейга Джеймса говорится, что цены на бензин «скорее всего вернутся к рекордным уровням».