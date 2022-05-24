Санкт-Петербург, 24 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Совет Федерации Федерального собрания РФ поддержал инициативу Ленинградской области о возможности увеличения до 67% доли софинансирования из федерального бюджета на восстановление прав дольщиков в регионе, сообщили 24 мая в пресс-службе правительства Ленобласти.

Долгострой

Напомним, в Едином реестре проблемных объектов зарегистрированы 187 долгостроев из Ленинградской области и около 19 тыс. обманутых дольщиков. До конца года в регионе планируется ввести в эксплуатацию 19 долгостроев и 10 домов для расселения аварийного жилья.

Как отметил, выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский, у области одна из самых больших в стране долей софинансирования со стороны региона на восстановление прав обманутых дольщиков.

«По предварительным подсчетам, при изменении пропорции, нагрузка на областной бюджет уменьшится более чем на два миллиарда рублей. Эти средства можно будет направить на строительство социальной инфраструктуры, которой будут пользоваться и дольщики в том числе», ― пояснил чиновник, добавив, что на территории региона возводят более 3 млн кв. м жилья и только за счет средств областного бюджета строятся 69 объектов социального назначения.

«Каждый год регион благоустраивает более 80 общественных пространств. Конечно, при таких объемах строительства сложно избежать появления новых проблемных объектов. Одна из приоритетных задач строительного блока ― восстановить права всех пострадавших граждан до конца 2023 года», ― отметил Барановский.

По итогам заседания комитет Совета Федерации решил рекомендовать правительству РФ рассмотреть предложение Ленобласти об изменении пропорции федерального софинансирования до 67%.

Добавим, что с использованием механизмов федерального Фонда развития территорий в Ленобласти планируется восстановить права около 7 тыс. дольщиков, которые инвестировали в строительство 104 домов. Рассматривается возможность использования механизмов Фонда для еще 27 объектов.

На применение механизмов федерального Фонда развития территорий в бюджете Ленинградской области предусмотрено 10,9 млрд рублей. Строительство 33 долгостроев планируется завершить за счет донорских средств, восемь домов застройщики завершают своими силами. Права дольщиков еще 15 объектов будут восстановлены в рамках процедуры банкротства.