Донецк, 24 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Территория Донецкой Народной Республики за сутки 26 раз подвергалась обстрелам со стороны украинских войск. Об этом 24 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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По информации представительства, украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР, выпустив 268 единиц боеприпасов.

В результате атак получили ранения два мирных жителя — мужчина 1947 и женщина 1974 годов рождения. Оба находились в Петровском районе Донецка.