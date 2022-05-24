Канберра, 24 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. По состоянию на 24 мая в результате обработки 73,43% голосов Лейбористская партия Австралии может рассчитывать на 74 места в Палате представителей при необходимых 76 для формирования парламентского большинства. Об этом сообщил телеканал Nine News.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Подсчет голосов еще продолжается, и судьба семи мандатов в нижней палате парламента еще не определена.

«Коалиция» может рассчитывать на 56 мест. Два места отойдут к «Зеленым». Десять мандатов выиграли независимые кандидаты.

После обработки 73,43% голосов ясно, что проигравшая выборы «Коалиция» ухудшила свой результат по общему числу поданных за нее голосов на 3,10%. Лейбористы потеряли 0,54% голосов. Наиболее больший прирост зафиксирован у независимых кандидатов — +2,16%.