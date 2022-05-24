Мелитополь, Украина, , 09:47 — REGNUM Военные Вооруженных сил (ВС) РФ помогли сохранить Мелитополь. Об этом 24 мая заявила и. о. главы военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Город сохранили российские военные, стараясь не разрушить ни одну клумбу, не то, что здание. Но Мелитополь обстреливали украинские военные формирования», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Данильченко уточнила, что в настоящее время в Мелитополе работают все коммунальные предприятия и сохранена вся инфраструктура, а та, которая была разрушена — восстановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео, на кадрах которого показано поражение военных объектов Украины российскими гаубицами «Мста-Б».