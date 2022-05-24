Токио, 24 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Больше половины граждан Японии надеются на улучшение отношений между Сеулом и Токио. Об этом сообщает японская газета Mainichi Shimbun со ссылкой на японский центр социальных исследований.

DarkCorsar Флаги Южной Кореи и Японии

Согласно результатам опроса, проведенного 21 мая, вышеуказанный ответ дали 55% участников опроса. Противоположного мнения придерживаются 32% жителей страны Восходящего солнца.

Нынешние результаты значительно отличаются от итогов опроса, проведенного агентством Kyodo 19–20 марта, сразу после победы Юн Сок Ёля на президентских выборах в Южной Корее.

Тогда 72,2% участников опроса сообщили, что отношения между странами не изменятся.

А в опросе, проведенном NHK с 11 по 13 марта, 59% респондентов предположили, что отношения между Сеулом и Токио не изменятся, а 25% — улучшатся.

Ряд экспертов предполагает, что такие изменения могут быть связаны с активностью политических кругов Южной Кореи и Японии, которые стремятся наладить отношения между странами.