В Новосибирске согласовали более ста парковок для электросамокатов
Новосибирск, 24 мая, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Мэрия Новосибирска выдала разрешения на парковки для самокатов кикшеринговых компаний. Они действуют до 30 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства города.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Прокат электросамокатов в Новосибирске
Теперь в Новосибирске насчитывается более 100 согласованных парковочных мест.
Ранее в городе проводились рейды по изъятию электросамокатов, так как кикшеринговые компании незаконно использовали муниципальную землю.