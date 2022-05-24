Новосибирск, 24 мая, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Мэрия Новосибирска выдала разрешения на парковки для самокатов кикшеринговых компаний. Они действуют до 30 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Прокат электросамокатов в Новосибирске

Теперь в Новосибирске насчитывается более 100 согласованных парковочных мест.

Ранее в городе проводились рейды по изъятию электросамокатов, так как кикшеринговые компании незаконно использовали муниципальную землю.