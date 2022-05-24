Владивосток, , 09:44 — REGNUM Корветы «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, вышедшие из Владивостока в дальний поход в Азиатско-Тихоокеанский регион, прошли проливом Лаперуза из Японского в Охотское море. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Корвет «Совершенный» ВМФ России Минобороны России

пресс-служба ВВО «Экипажи корветов на переходе морем поэтапно провели тренировки по противовоздушной обороне и преодолению района с минной опасностью, выполнив артиллерийскую стрельбу по надводным целям, имитирующим противокорабельные мины. Стрельба велась из штатных 30-мм автоматических артустановок АК-630».

В рамках дальнего похода корабли проведут различные учения, отработают учебно-боевые упражнения.

По данным японского министерства обороны, военные корабли России и Китая за первые четыре месяца 2022 года в два раза чаще по сравнению с подобным периодом 2021 года проходили прилегающими к Японии проливами. Корабли ВМФ России чаще наблюдались в проливе Лаперуза, разделяющего острова Хоккайдо и Сахалин, китайские — в районе Восточно-Китайского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота выполнил в Японском море успешный пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной учебной цели.

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