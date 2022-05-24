В Курской области продлили жёлтый уровень террористической опасности
Курск, 24 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Курской области жёлтый уровень террористической опасности продлили до 8 июня. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Rosavtodor.ru
Роман Старовойт
Глава региона сообщил о продлении «жёлтого» уровня террористической опасности ещё на две недели — до 8 июня.
Приграничные населённые пункты Курской области в последнее время регулярно оказываются мишенью для украинских боевиков.
Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 российских аэропортов.