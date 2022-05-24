Курск, 24 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Курской области жёлтый уровень террористической опасности продлили до 8 июня. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

Глава региона сообщил о продлении «жёлтого» уровня террористической опасности ещё на две недели — до 8 июня.

Приграничные населённые пункты Курской области в последнее время регулярно оказываются мишенью для украинских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 российских аэропортов.