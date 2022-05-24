Алапаевск, Свердловская область, 24 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. На посадочной площадке аэродрома Алапаевска Свердловской области выявлены нарушения пожарной безопасности. Об этом журналистам сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Kremlin.ru Прокурор

Установлено, что ёмкости с авиационном бензином хранились в открытом виде. Кроме того, руководство аэропорта не проводило проверку бортовых журналов, а в аэронавигационный паспорт площадки не вносились изменения.

В отношении директора аэродрома возбуждено дело об административном правонарушении. Уральца привлекли к административной ответственности. Директору общества с ограниченной ответственностью внесено представление. Два должностных лица получили дисциплинарное наказание.