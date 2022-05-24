Париж, 24 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Согласно исследованию Allianz Trade, средний рост цен в супермаркетах во Франции может составить более 8%, передает BFM TV.

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В условиях высокой инфляции стоимость продуктов питания может вырасти в 2022 году более чем на 200 евро на человека во Франции, предупреждает кредитная страховая компания Allianz Trade.

«Цены дистрибьюторов продуктов питания могут вырасти на 8,2%, что приведет к увеличению ежегодных расходов на продукты питания на 224 евро на человека, а общая сумма достигнет 2963 евро», — отмечает Allianz Trade.

Стоимость муки для дистрибьюторов подскочила на 28%, макаронных изделий — на 19%. Согласно последним данным INSEE, инфляция за год в апреле выросла на 4,8%, а цены на продукты питания — на 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, французское правительство занимается подготовкой законопроекта о защите покупательной способности населения страны, который должен быть представлен в течение ближайших недель.

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