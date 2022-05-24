Орел, 24 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 46 млн рублей возбуждено следственными органами Орловской области в отношении генерального директора и главного бухгалтера ООО «Техспецкомплект», сообщил корреспонденту ИА REGNUM 24 мая старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин.

Mvdmedia.ru Наручники

По версии следствия, в 2018–2020 годах гендиректор фирмы создал схему, в соответствии с которой бизнес был формально разделён, а выручка искусственно распределялась на подконтрольное юридическое лицо, применяющее упрощённую систему налогообложения. Был создан формальный документооборот по финансово-хозяйственным взаимоотношениям. Главный бухгалтер ООО, который действовал по сговору с гендиректором, в налоговые декларации вносились ложные сведения.

В результате этих действий, полагает следствие, руководство фирмы не уплатило налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на общую сумму свыше 46 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области, материалов, представленных органами прокуратуры, и материалов УФНС по Орловской области.