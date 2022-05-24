Красноярск, 24 мая, 2022, 09:42 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 17 лесных пожаров на площади 2 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM 24 мая в региональном минлесхозе, очаги возгораний действовали в 13 муниципалитетах.

(сс) Kaibab National Forest Лесной пожар

Перехода огня из леса на населённые пункты и объекты экономики удалось не допустить. Предварительные причины пожаров — переход огня на лес с земель иных категорий, действия местных жителей, сухие грозы.

На утро 24 мая в регионе зарегистрировано 32 лесных пожара на площади 19 тыс. га. Возгорания действуют в 16 районах. Уже остановлено распространение семи пожаров на 1,6 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС продолжает действовать в Красноярском крае.