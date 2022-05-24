Уфа, , 09:54 — REGNUM Стратегия развития туризма Башкирии на период до 2035 года одобрена правительством республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Башкирия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что в документе отражены важные направления для повышения потока туристов.

«Туристические потоки, которые ранее распределялись за пределы страны, теперь направлены на маршруты внутри России. Турпоток с каждым годом увеличивается, и мы должны поддерживать заданный вектор на основе качественной подготовки, в том числе в нормативно-административном ключе. Как привлечь туристов и сделать так, чтобы они возвращались вновь — одна из приоритетных задач деятельности правительства», — приводит пресс-служба слова премьер-министр правительства Башкирии Андрея Назарова.

По словам министра предпринимательства и туризма региона Рустема Афзалова, при разработке стратегии были изучены лучшие практики в России и мире. Кроме этого, эксперты исследовали предпочтения и спрос российских туристов.

«Главная цель — создание качественного и конкурентного продукта, обеспечение доступности туристских услуг, условий для успешного развития бизнеса. В этом документе выделены ключевые цели, кластеры и направления, наиболее значимые активности. Среди ключевых задач — рост туристов с 2,6 до пяти млн человек в год, увеличение объема туриндустрии с 13 до 25 млрд рублей, рост числа занятых в этой отрасли и получаемых налогов республикой в два раза, увеличение объема инвестиций в туризм и внутренних поездок на одного жителя в 2,5 раза», — приводит пресс-служба слова Афзалова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в текущем году намерены увеличить число пляжей.