Санкт-Петербург, 24 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В день рождения Санкт-Петербурга, который будет отмечаться в пятницу, 27 мая, в город на Неве придет циклон, который принесет с собой дожди и прохладу, сообщил 24 мая главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость и Зимний дворец

По его словам, первые в этом году +20 градусов (максимальная в текущем году температура воздуха +19,2 градусов в Петербурге была 7 мая, — прим. ред.) ожидаются в среду, 25 мая, однако на этом потепление в городе закончится. Уже в четверг, 26 мая, до города доберется циклон, который облаками и дождями понизит дневную температуру воздуха ниже +15 градусов.

«К сожалению, влияние циклона сохранится и на выходных днях, так что характер погоды будет мало меняться, а температура воздуха останется более привычной для нас этой весной +12…+14 градусов», — добавил Колесов.

Потепление начнется в Петербурге в последнюю неделю мая.