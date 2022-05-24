Москва, 24 мая, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В 2021 году резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестировали в создание и развитие высокотехнологичных производств в Москве более 28,5 млрд рублей, сообщается на портале мэра столицы.

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Объем инвестиций компаний технополиса «Москва» за год вырос в 3,2 раза по сравнению с 2020 годом, когда на создание и развитие высокотехнологичных производств столицы было направлено более 8,8 млрд рублей.

Более 50% всех инвестиций резидентов ОЭЗ в 2021 году пришлось на производителей лекарств, медицинских изделий и оборудования. По сравнению с 2019 годом, когда компании, входящие в технополис «Москва вложили в экономику города 6,5 млрд рублей, показатель увеличился в 4,3 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в технополисе «Москва» в 2022 году запустят производство около 10 компаний-резидентов.

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