Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:45 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении медсестры. Свердловчанку обвиняют в получении взяток за выдачу фиктивных сертификатов о вакцинации, сообщили журналистам в Центральном МСУТ СКР.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

В период с октября по декабрь 2021 года женщина оформила шесть фиктивных сертификатов о вакцинации для железнодорожников из Кушвы Свердловской области. За это медсестра получила 30 тысяч рублей.

В отношении медика из Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»). Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.