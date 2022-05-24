Исфахан, Иран, 24 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. На востоке центральной провинции Ирана Исфахан потерпел крушение истребитель иранских ВВС F-16. Об этом 24 мая сообщает агентство IRNA.

(сс) Subharnab Majumdar F-16

По информации источника, оба пилота истребителя в результате этого погибли. В настоящее время ведется расследование причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в результате крушения одномоторного самолета в штате США Колорадо погибли два человека.