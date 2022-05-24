Мариуполь, ДНР, 24 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике продолжается эвакуация из Мариуполя, сообщили 24 мая в штабе территориальной обороны ДНР.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

За последние сутки в период с 08:00 23 мая до 08:00 24 мая из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района доставлено 346 человек, включая 24 ребёнка. Все они размещены в пункте оказания помощи населению, развёрнутому силами МЧС ДНР.

Всего с 5 марта ПОПН «Безыменное» принял свыше 33,8 тыс. беженцев из Мариуполя.