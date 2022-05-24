Ростов-на-Дону, 24 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Платов» будет закрыт до 31 мая. Соответствующее решение приняла Росавиация, передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Donland.ru Дорога к «Платову»

«В соответствии с решением авиационных властей России ограничение на полеты в/из аэропорта Платов продлено до 3:45 мск 31 мая», — уточнили в донском минтрансе.

Как сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) ранее подтвердил готовность к работе в летний период. Полностью проведена подготовка персонала, объектов инфраструктуры, спецтранспорта.

Напомним, воздушная гавань временно закрыта с 24 февраля в связи с началом специальной военной операции России на Украине. Меры предприняты в целях безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов.

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