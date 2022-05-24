Тэгу, Южная Корея, 24 мая, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Южная Корея внесет свой вклад в глобальные усилия по достижению углеродной нейтральности. Об этом заявил президент страны Юн Сок Ёль выступая на церемонии открытия 28-го Всемирной газовой конференции (WGC).

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

В ходе своего выступления глава государства сообщил, что для достижения углеродной нейтральности Южная Корея будет сбалансированно использовать АЭС, возобновляемую энергию и природный газ.

Он также заявил о планах создать стабильную цепочку поставок водорода, расширяя инвестиции в разработку новых технологий и создавая профильную производственную базу в стране и за рубежом.

Юн Сок Ёль подчеркнул важность энергетической безопасности, отметив необходимость наращивания стратегических запасов ресурсов, диверсификации путей их импорта и разработки природных ресурсов частными компаниями за рубежом.

Отметим, что газовая конференция проходит в южнокорейском городе Тэгу (~302 км к юго-востоку от Сеула) с 24 по 27 мая. В мероприятии принимают участие около 20 тыс. Человек из 80 стран.