Париж, 24 мая, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем Японии Йосихито Нисиокой в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:1, 6:0.

Tatiana Новак Джокович

Джокович девять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, три ошибки на подаче и 1 из 6 брейков.

Во втором круге Джокович сыграет с победителем матча Алекс Молчан (Словакия) — Федерико Кория (Аргентина).

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